Sanatçı Ahmet Özhan'ın yeni kitabı okurlarla buluştu. Sanatseverler soluğu imza gününde alırken, okurlar Ahmet Özhan'la hem hoş sohbet etti hem de kitabını imzalattı.

Yirmidort.tv'nin haberine göre, Ses, Söz, Sevgili kitabı Ahmet Özhan'ın kaleme aldığı köşe yazılarını içerirken, Özhan kitapta tasavvufi düşüncelerini, deneyimlerini okurlarla paylaşıyor.

Okurlarına güzel haber veren Özhan yeni kitaplar yazacağını söyledi.

Özhan, "Şuan nereden baksanız iki kitap olgunlaşmak üzere. Hepsi hayat deneyimi, insan deneyimi, ve gerçeğe doğru bir öykünme" dedi.