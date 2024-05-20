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20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:15:00

Sanatçı Ahmet Özhan'ın yeni kitabı okurlarla buluştu: Ses, Söz, Sevgili

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Sanatçı Ahmet Özhan'ın yeni çıkardığı Ses, Söz, Sevgili kitabının imza günü gerçekleşti. İmza gününe okuyucular yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Ahmet Özhan'ın yeni kitabı okurlarla buluştu. Sanatseverler soluğu imza gününde alırken, okurlar Ahmet Özhan'la hem hoş sohbet etti hem de kitabını imzalattı.

Yirmidort.tv'nin haberine göre, Ses, Söz, Sevgili kitabı Ahmet Özhan'ın kaleme aldığı köşe yazılarını içerirken, Özhan kitapta tasavvufi düşüncelerini, deneyimlerini okurlarla paylaşıyor.

Okurlarına güzel haber veren Özhan yeni kitaplar yazacağını söyledi.

Özhan, "Şuan nereden baksanız iki kitap olgunlaşmak üzere. Hepsi hayat deneyimi, insan deneyimi, ve gerçeğe doğru bir öykünme" dedi.

Etiketler : sanatçı ahmet özhan kitap ses söz sevgili
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