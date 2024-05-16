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Dünyadaki en ıssız yer "Nemo Noktası"

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Dünyada, "Kuş uçmaz, kervan geçmez" öyle bir nokta var ki, oraya en yakın insanlar, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar.

Okyanusun erişilemez çölü olarak da bilinen ve Latincede 'hiç kimse' anlamına gelen bu noktanın adı "Nemo."

"Nemo Noktası'nı" 1992 yılında Kanadalı harita mühendisi Herve Lukatela, karadan yaptığı özel bilgisayar ölçümleriyle tespit ediyor.

Kendisine en yakın adaların kıyısına bile 2688 km uzaklıkta yer alan bu noktaya, en yakın olanlar ise sadece Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar.

Doğrudan bu noktanın üzerinden geçtiklerinde sadece 415 km uzağında kalıyorlar.

Nemo Noktası'nı, Rus, Avrupa ve Japon uzay ajansları uzun yıllardır uzay malzemesi çöplüğü olarak kullanıyor.

Birçok kargo gemisi, kapsül ve düşürülmüş istasyon bu noktanın derinliklerinde yer alıyor.

Yakıt sızması olmaması halinde bu parçaların sudaki canlıların yaşamı için tehlike oluşturmadığı ifade ediliyor.

Güçlü akıntıların ortasında kalması, karadan çok uzak olması nedeniyle de canlı yaşamı için çok elverişli bir nokta değil.

Dünya üzerindeki en yalnız ve ıssız yer olan Nemo Noktası'na ulaşmak için ise iki haftadan fazla süren tekne yolculuğu yapılması gerekiyor.

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