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“Geldim, gördüm ve yendim” sözü nerede söylendi?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Jül Sezar'ın tüm dünyaya slogan olan "Geldim, gördüm ve yendim" sözünü Tokat'ta söylediğini biliyor muydunuz?

Roma İmparatoru Jül Sezar, M.Ö 47 yılında Pontuslular ile arasında geçecek olan Zela Savaşı için Tokat'a geliyor.

İlk kez Anadolu'da Tokat Zile'ye gelen Sezar, burayı imparatorluk sınırlarına katmak istiyor ve döneminin en kanlı savaşlarından birisi yaşanıyor.

Birçok askerini kaybetmesine rağmen savaşı zaferle tamamlayan Jül Sezar, savaştan sonra "veni, vidi, vici" yani "Geldim, gördüm, yendim" sözünü söylüyor.

Roma'ya gönderdiği mektuba da sadece bu üç kelimeyi yazan Sezar, tarihin en kısa ve anlamlı mektubunu Zile'de yazmış oluyor.

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