Fransa, denizaşırı kolonisi Yeni Kaledonya'da güç kullanarak yerel halkı baskılamayı sürdürüyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız güvenlik güçleri, ülkeden 17 bin kilometre uzaklıktaki kolonisi Yeni Kaledonya'da yaklaşık bir haftadır süren şiddet olaylarını bastırmaya çalışıyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Ada'ya sevk ettiği yaklaşık 2 bin 700 polis ve jandarmayla, geniş çaplı operasyonlar yürüterek yerel halkın bağımsızlık dahil taleplerini bastırmayı amaçlıyor.

YENİ KALEDONYA'YA İLİŞKİN SON GELİŞMELER



Yerel yetkililer, önceki günlere kıyasla Ada'nın daha sakin bir gece geçirdiğini bildirirken başkent Noumea'nın Ducos bölgesinde kundaklama ve yağmalama olayları, başkente bağlı Dumbea'da da yollara barikat kurma girişimleri devam ediyor.

"Yeni Kaledonya Cumhuriyeti" adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiserliği, bugün itibarıyla Ada'da 240 kişinin gözaltına alındığını ve Fransız hükümetinin talimatıyla Noumea'yı La Tontouta Havalimanı'na bağlayan yollarda tam kontrolü sağlamak için operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıca Ada'da alkol satışı, silah sevkiyatı ve toplanmaya yasağı ile 18.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının, olağanüstü hal süresince devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, bağımsızlık yanlılarının merkez üssü haline gelen başkent Noumea'da şiddet olayları nedeniyle Yeni Kaledonya Üniversitesi kampüslerinin ikinci emre kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Yeni Kaledonya'da hizmet veren uluslararası hava yolu şirketi Aircalin ise havalimanının 23 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize, BFMTV'de katıldığı programda güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu onlarca yaralının olduğu bilgisini paylaştı.

Chaize, Ada'da silahlanmaya ve silah dolaşımına karşı üst düzey teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Yeni Kaledonya'daki operasyonlarda hayatını kaybeden iki jandarma için Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetindeki Istres Havalimanı'nda tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de katıldığı törenin ardından iki jandarmanın cenazesi, Yvelines vilayetindeki Velizy-Villacoublay Askeri Üssü'ne taşındı.

PROTESTOLAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN TURİSTLER İÇİN TAHLİYE UÇUŞLARI YAPILAMIYOR



The Guardian gazetesinin haberine göre, Fransa'nın, anayasa değişikliği tasarısı ile adadaki 25 binden fazla Fransız'a oy hakkı verilmesine karşı çıkan yerlilerin düzenlediği protestolar sebebiyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta kapatılması, tahliye çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Devam eden protestoların havalimanına ulaşımı engellemesi nedeniyle bölgede mahsur kalan turistler için tahliye uçuşları da gerçekleştirilemiyor.

Yeni Kaledonya Cumhuriyeti adıyla bilinen kolonideki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc, yollardaki kontrolün sağlanmasının birkaç gün alabileceğini açıkladı.

"AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE: ENDİŞE VERİCİ"



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABC News'e verdiği demeçte, durumu "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Yeni Kaledonya'da mahsur kalan 300 vatandaşın Avustralya Dış İşleri ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduğunu aktaran Albanese, Avustralya savunma kuvvetlerinin, bölgede kalan turistlerin tahliyesi için uçuşa hazır olduklarını, Fransız yetkililerden onay beklediklerini dile getirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise X sosyal medya platformundan dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya savunma kuvvetleri, ticari uçuşların yeniden başlamasını beklemek üzere uçuşa hazır. Fransız yetkililer sahadaki durumun uçuşları engellediğini bildirmektedir. Onayları takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X'ten dün yaptığı açıklamada, uçuşa hazır olduklarını, uçuşların güvenle yapılacağı zamana kadar Fransız yetkililerden onay beklediklerini bildirmişti.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ



Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları, yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.