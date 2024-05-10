İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 8 Filistinliyi daha öldürdü!
Kaynak: AA
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 8 Filistinli öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir evi hedef alması sonucu ölen 8 kişi ile bir kaç yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, saldırıda yaralanarak hastaneye getirilenlerin sağlık durumu ve sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.
Enkaz altında çalışmalar devam ediyor
Görgü tanıkları da, İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında hedef alınan evin tamamen yıkıldığını ve yakın çevresindeki evlerde de ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.
Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin saldırıda yıkılan evin enkazı altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
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