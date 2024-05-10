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BM kararı sonrası Türkiye'den 'Filistin devleti tanınmalı' çağrısı!
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10 Mayıs 2024 Cuma 22:20:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 22:20:00

BM kararı sonrası Türkiye'den 'Filistin devleti tanınmalı' çağrısı!

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BM Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada "Kararı memnuniyetle karşıladığını bildirilirken dünyaya 'Filistin devleti tanınmalı' çağrısı da yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur." denilen açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atma" ve "Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısında bulunuldu.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Büyük çoğunlukla kabul edildi: BM'de Filistin tasarısına onay!

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

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Etiketler : Türkiye BM Filistin Dışişleri Bakanlığı
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