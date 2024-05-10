Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, St. Petersburg kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.
Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
- Filistin kararı sonrası hazımsızlık! Soykırımcı İsrail temsilcisinden skandal hareket
- İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 8 Filistinliyi daha öldürdü!
- Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu!
- Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakereleri! Dışişleri bakanları görüştü
- Büyük çoğunlukla kabul edildi: BM'de Filistin tasarısına onay!
- Putin'in adayı Mişustin'in başbakanlığını onaylandı