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10 Mayıs 2024 Cuma 20:06:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 20:06:00

Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'a göre, St. Petersburg kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Etiketler : Rusya otobüs kaza nehir
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