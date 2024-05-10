Türkiye kardeş Gazze'ye yardımda zirvede

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye'den Gazze'ye yapılan yardımlara ilişkin bilgi notu paylaşıldı.

Gazze'ye yapılan yardımların yüzde 31'inin Türkiye tarafından yapıldığı ve dünyada ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar Gazze'ye yapılan yardımların 54 bin tona ulaştığını da belirtti.

Ayrıca her hafta 127 ton içme suyunun Türkiye tarafından Gazze'ye iletildiği, 400'ün üzerinde yaralı ve hastanın Türkiye'de tedavi ediliği bilgisi de verildi.

Bakanlık paylaşımında "Gazze'ye yardım elimizi uzatmaya kesintisiz devam edeceğiz" vurgusu yaptı.