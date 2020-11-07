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07 Kasım 2020 Cumartesi 08:17:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 08:18:00

Biden seçimlerle ilgili konuştu: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz

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ABD'deki seçimleri açıklanan verilere göre önde götüren Joe Biden, seçimi kazanacaklarını söyledi ve '300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dünya sonuçları kesinleşmeyen ABD başkanlık seçimlerine kilitlenirken adaylardan Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeniden kamera karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldığını söyleyen Biden, Georgia'yı son 28 yılda, Arizona eyaletini ise son 24 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını ifade etti.

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Sayılan oylar üzerinden konuşan Biden yarışı kazandıklarını belirterek, '300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.' ifadesini kullandı.

Amerikalıların kendisini iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetkilendirdiğini dile getiren Biden,destekçilerini sakin olmaları konusunda da uyardı.

Biden, 'Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim.' dedi.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

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Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Etiketler : biden abd seçimleri trump
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