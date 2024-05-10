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BMGK Gazze'deki toplu mezarlar için harekete geçti: Soruşturma açılabilir
10 Mayıs 2024 Cuma 22:12:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 22:12:00

BMGK Gazze'deki toplu mezarlar için harekete geçti: Soruşturma açılabilir

Kaynak: AA

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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : BMGK İsrail Gazze toplu mezar soruşturma
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