10 Mayıs 2024 Cuma 22:12:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 22:12:00
BMGK Gazze'deki toplu mezarlar için harekete geçti: Soruşturma açılabilir
Kaynak: AA
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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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