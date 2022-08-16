Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da mühimmat deposu patladı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da mühimmat deposu patladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangın sonucu mühimmatların patladığı ifade edildi.

Olayda, yaralanan olmadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Yangının sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mayskoye köyüne yakın Canköy kentindeki elektrik trafo merkezinde de yangın çıktığı belirtiliyor.