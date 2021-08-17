Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında İl-112V tipi askeri nakliye uçağı düştü.
Rusya'da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının eğitim uçuşu sırasında Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.
Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.
Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.
Kazada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.