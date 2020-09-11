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11 Eylül 2020 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 20:23:00

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı

Kaynak: AA

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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 67 artarak 7 bin 881'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 67 can kaybının olduğu ve 4 bin 254 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 7 bin 881'e, vaka sayısının ise 282 bin 672'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, tedavisi tamamlanan 3 bin 579 kişinin taburcu edildiğini ve sağlığına kavuşan hasta sayısının da 217 bin 396'ya ulaştığını bildirdi.

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