Felaket sonrası kasklı ayin

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Dünyanın sayılı tarihi yapılarından biri olan, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde geçtiğimiz nisan ayında yangın çıkmış, çatısı tamamen küle dönmüştü. Tüm dünyayı derinden üzen felaket sonrası, katedralde ilk kez ayin düzenlendi. Kilisenin tahrip olmamış yan şapelinde gerçekleşen ayinde, rahiplere güvenlik gerekçesiyle kask dağıtıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği tören, 30 kişiyle sınırlı tutuldu.

DÜNYADAN BAĞIŞ YAĞMIŞTI

Ayini yöneten Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, katedraldeki faciayı anmak için böyle bir tören düzenlendiğini belirterek, “Bu ayin katedralimizi yeniden eski haline getirmek için umudun bir sembolü olarak düzenlendi” ifadelerini kullandı. Ayrıca Aupetit, kaskla ayin yapmanın ilginç bir deneyim olduğunu söyledi. 15 Nisan’da çıkan yangında büyük bölümü küle dönen katedralin yeniden inşası için dünya seferber olmuş, kısa süre içinde bir milyar euro’ya yakın bağış toplanmıştı.