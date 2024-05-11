Elazığ'da terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA
Elazığ'ın düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.
Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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