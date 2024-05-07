9 yıl ara verdiği müziğe geri dönen şarkıcı Ozan Orhon, İzmir Sığacık'daki Dport Club'da sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Orhon, yaz aylarını çalışarak geçireceğini söyledi. Şarkıcı, "Bu yaz Bodrum, Çeşme her tarafta bizim şarkılarımız çalacak. 'İki Deli' şarkısı ile beraber güzel bir yaz geçireceğiz. Eskiden 'Serdar Ortaç şarkı çıkardı yaz geldi' derlerdi. Şimdi 'Ozan Orhon şarkı çıkarttı yaz geldi' diyecekler" dedi.