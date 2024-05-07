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07 Mayıs 2024 Salı 07:26:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 07:26:00

Yazı başlatan şarkılar Ozan Orhon'dan

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9 yıl ara verdiği müziğe geri dönen Ozan Orhon, İzmir'de sahne aldı.

9 yıl ara verdiği müziğe geri dönen şarkıcı Ozan Orhon, İzmir Sığacık'daki Dport Club'da sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Orhon, yaz aylarını çalışarak geçireceğini söyledi. Şarkıcı, "Bu yaz Bodrum, Çeşme her tarafta bizim şarkılarımız çalacak. 'İki Deli' şarkısı ile beraber güzel bir yaz geçireceğiz. Eskiden 'Serdar Ortaç şarkı çıkardı yaz geldi' derlerdi. Şimdi 'Ozan Orhon şarkı çıkarttı yaz geldi' diyecekler" dedi.

Etiketler : ozan orhon şarkıcı magazin
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