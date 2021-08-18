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18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:51:00

CIA, Afganistan'a yakın yeni konum arayışında...Komşu ülkeler hedefte

Kaynak: AA

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New York Times gazetesi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası CIA'nın bu ülkeye yakın yeni bir konum bulmak için çabaladığını yazdı. Eski CIA Direktörü William J. Burns'ün geçtiğimiz haftalarda Pakistan'da gizli bir görüşme yaptığını ifade eden gazete, bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerinin araştırıldığını belirtti.

Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki istihbarat faaliyetlerini sürdürmek isteyen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) yeni yollar aradığı ve bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerini araştırdığı belirtildi.

New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, ABD ordusunun Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesi sonrasında CIA'in istihbarat toplamak ve terörle mücadele operasyonları için yeni yollar bulmak için yoğun çalışmalar yaptığı ifade edildi. Bu konuda en yakın seçeneğin Pakistan'da daha önce kullanılan üsler olduğuna değinilirken 2011 sonrası iki ülkenin ilişkilerinin bozulmasıyla ABD'nin bu üslerden atıldığı, yeni bir anlaşma için Pakistan'ın Afganistan'a yapılacak her operasyon öncesi CIA'nin belirlediği hedeflerin kendilerince onaylanması şartını direttiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'li 3 diplomata dayandırılan bilgilere göre, CIA'in ikinci seçeneğinin ise Kırgızistan ve Özbekistan gibi eski Sovyet cumhuriyetlerindeki üslere yeniden erişim yönünde olduğu, fakat buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şiddetle karşı çıkabileceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Makalede, "Üs mücadelesi, ABD yetkililerinin yaklaşık 20 yılda trilyonlarca dolar harcadığı ve 2 bin 400'den fazla asker kaybettiği bir ülkede güvenliği sağlamak için hala uzun vadeli bir plandan yoksun olduğunu gösteriyor." denildi.

- ESKİ CIA DİREKTÖRÜ BURNS'ÜN ÇABALARI

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sonrası yeni yol haritasını nasıl belirlemeye çalıştığıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı makalede, Eski CIA Direktörü William J. Burns'ün geçen haftalarda yaptığı Pakistan ziyaretine de değinildi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Burns'ün Pakistan ordusunun komutanı ve ülkenin askeri istihbarat teşkilatı Inter-Service İstihbarat Müdürlüğünün Başkanı'yla gizlice buluştuğunu, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in Pakistan Askeri Şefi'yle gelecekte Afganistan'a yapılacak operasyonları için yardım konusunda sık sık telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.

Bununla birlikte Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin geçen ay, "Geçmişi unutun. Pakistanlılara, Başbakan İmran Han iktidarda olduğu sürece hiçbir ABD üssüne izin verilmeyeceğini söylemek istiyorum." sözleri de paylaşıldı.

Makalede, ABD'li yetkililere dayandırılarak Pentagon'un Afganistan'daki görev uçuşu MQ-9 Reaper uçakları için Basra Körfezi'ndeki uçak gemisini kullanmayı planladığını ancak bunun her görev için yaklaşık 9 saatlik bir uçuş, daha fazla insansız hava aracı ve yakıt gerektirdiğine vurgu yapıldı.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasından kısa süre sonra uzaktan müdahalenin sürdürülebilir olmayacağı için bölgeye tekrar asker gönderme kararı alabileceği ihtimaline de yer verildi.

Etiketler : Afganistan ABD TALİBAN İmran Han Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyş
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