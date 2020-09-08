Birleşmiş Milletler'den 'Kaşıkçı' açıklaması
Birleşmiş Milletler, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da görülen davada karar çıktı.
5 KİŞİYE 20'ŞER YIL HAPİS
Suudi gazeteci olan ve İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da görülen cinayet davasında karar çıktı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yargılanan 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.
BM'DEN KARARA TEPKİ
BM, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.
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