Birleşmiş Milletler'den 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da görülen davada karar çıktı.

5 KİŞİYE 20'ŞER YIL HAPİS

Suudi gazeteci olan ve İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da görülen cinayet davasında karar çıktı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle yargılanan 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.

BM'DEN KARARA TEPKİ

BM, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.