Bill Gates'ten akılalmaz iddia: Bu salgının sorumlusu...

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Bill Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.

BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirdi.

Salgının ilk günlerinden bu yana zaman zaman ortaya çıkan komplo teorilerinde Bill Gates'in adı sık sık geçmiş ve COVID-19'un Gates tarafından ortaya çıkartıldığı bile iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya atmıştı.

New York Post’ta yer alan habere göre Stone küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti.

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

BİLL GATES'TEN KORONAVİRÜS İDDİASI

Salgına karşı mücadele kapsamında milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates koronavirüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Corona virüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates'in Financial Times’a yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekici.

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates koronavirüs insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

NTV'nin derlediği habere göre, bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.



Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.

Bill Gates koronavirüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.