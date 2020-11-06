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06 Kasım 2020 Cuma 10:14:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 10:14:00

Almanya'dan dikkat çeken mesaj: ABD, tek adam şovundan fazlasıdır

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Dünya, ABD seçim sonuçlarını beklerken Almanya'dan dikkat çeken Trump mesajı geldi. Merkel'in Dışişleri Bakanı Maas yaptığı açıklamada 'Amerika tek adam şovundan fazlasıdır' dedi.

ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmezken, Almany Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır." dedi.

Konuyla ilgili Funke'ye konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır. Bu tip durumlarda yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdi bağımsızca tanınan sonuçlar belli olana kadar sakin kalma zamanı" diyen Maas, "Sonuçların kabul etme konusunda herkes önce itidal göstermeli" şeklinde konuştu.

Habertük'te yer alan habere göre Maas, "İşleyen bir demokrasi için düzgün kaybedenler, parlak kazananlardan daha önemlidir" dedi.

ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde posta yoluyla gönderilen oylar tartışmalara neden oldu. Birçok eyalette başa baş giden seçimlerde mevcut başkan Trump, hile yapıldığını sürerek konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını açıkladı.

Etiketler : almanya abd amerika trump heiko maas
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