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09 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00

Yutma güçlüğü çekenler için 3D yazıcıyla gıda ürettiler

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Ankara Üniversitesi'nde, yutma güçlüğü (disfaji) çekenler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak gıda üretildi.

Ankara Üniversitesi'nde, yutma güçlüğü (disfaji) çekenler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak gıda üretildi. Prof. Dr. Kezban Candoğan "Yutma güçlüğü çekenler çok sıvı veya çok katı gıdaları ya da homojen olmayan gıdaları tüketemiyorlar. Bu tür hastalar genellikle nörolojik ya da yatan yaşlı hastalar olduğu için yüksek protein içerikli et bazlı gıdalara ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu proje kapsamında tavuk ve dana eti bazlı fonksiyonel gıda ürettik" dedi. Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık" diye konuştu.

Etiketler : Yutma güçlüğü Ankara Üniversitesi disfaji Prof. Dr. Kezban Candoğan
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