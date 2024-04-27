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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
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27 Nisan 2024 Cumartesi 01:24:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 01:24:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Büyükelçilikler Tebliğ
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