Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
- Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, üç ülkenin meclis başkanlarıyla bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'IN Leahy Yasası'nı ihlal ettiği iddiası
- Bakan Ersoy, Yunan mevkidaşı ile "Romeo ve Juliet" oyununu izledi
- Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tutumlarını takdir ediyoruz