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07 Mayıs 2024 Salı 07:41:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 07:41:00

Sosyal mesaj veren düğün

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Eşek neslinin 2030 yılında tükeneceği öngörüldü. Antalya halkı harekete geçti. Farkındalık oluşturmak isteyen hayvan severler eşeklere gelinlik ve damatlık giydirerek sembolik nikah yaptı. Aydın Aydın da düğünde şarkı söyledi.

BÜTÜN KÖY HALKI ORADAYDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla eşeklere sembolik nikah kıyıldı. Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sembolik nikah öncesi eşekler süslenerek gelinlik ve damatlık giydirildi. Gelin alması yapılarak, traktör kasasına bindirilen dişi eşek nikahın yapılacağı alana götürülürken, traktörü durduranlara zarf içinde para dağıtıldı. Eşeklere sembolik nikah memuru, nikah şahitleri ve köy halkı huzurunda nikah kıyıldı.

HAVUÇ VE OT İKRAM EDİLDİ

Ardından eşeklere Köy Muhtarı Halime Kaya tarafından beşi bir yerde altın, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından nal takıldı. Köy halkı ise eşeklere marul, salatalık, havuç ve ot ikram etti. Ardından eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın'ın da türkü söyleyip klip çektiği etkinlikte, köy halkı ise eşeklere marul, salatalık, havuç ve ot ikram etti. Ardından eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın, "İnsanoğlu, sürekli bu hayvanı aşağıladı. Hor gördü ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk kara yollarını belirleyen kim? Eşek. Sütü bin derde devadır. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir" dedi.

Etiketler : antalya eşek düğün
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