Başkan Erdoğan'dan ataması müjdesi: Takvim yarın belli olacak
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızı konuştuk. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımını, başvuru takvimini ve süreci başlatacaktır. Kısa zamanda atamayı Bakanımız açıklayacaktır." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır."
"ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ YARIN BELLİ OLACAK"#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Yarın branş dağılımları paylaşılacak. pic.twitter.com/DgpGvmEaYY— 24 TV (@yirmidorttv) May 6, 2024
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