Unutulan gelenek Hıdrellez'de canlandı

Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez eğlencesinde, unutulan "gelin başı çatma" geleneği yeniden hayat buldu. Yeni evlenmiş kişiler için düğün sonrasında, başkasının düğünü olduğu zaman ya da Hıdırellez gibi önemli günlerde hazırlanan bir başlık türü ile yapılan "gelin başı çatma" geleneği, etkinliğe katılan bir kişide uygulandı. Tülbent bağlanan kişinin başına, çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.