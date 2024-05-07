VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Gişede zirveden inmeyen Wonka mayısta Tivibu'da
Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak
Borsa güne yükselişle başladı
WSJ: ABD, İsrail'e gönderilmesi planlanan yaklaşık 6 bin 500 JDAM satışını erteledi
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
07 Mayıs 2024 Salı 07:51:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 07:51:00

Unutulan gelenek Hıdrellez'de canlandı

ABONE OL

Kırklareli'nde gerçekleştirilen Hıdrellez eğlencesinde, unutulan "gelin başı çatma" geleneği yeniden hayat buldu.

Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez eğlencesinde, unutulan "gelin başı çatma" geleneği yeniden hayat buldu. Yeni evlenmiş kişiler için düğün sonrasında, başkasının düğünü olduğu zaman ya da Hıdırellez gibi önemli günlerde hazırlanan bir başlık türü ile yapılan "gelin başı çatma" geleneği, etkinliğe katılan bir kişide uygulandı. Tülbent bağlanan kişinin başına, çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.

Etiketler : kırklareli gelin başı çatma gelenek
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX