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07 Mayıs 2024 Salı 07:37:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 07:37:00

Sabah 9,30'da ciğer kalmıyor

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Mersin'de 07.30'da hizmete başlayan ciğerci dükkanı yaklaşık 2 saat sonra ciğerlerin tükenmesiyle kepenklerini indiriyor.

Mersin'de sabah erken saatlerde açılan ciğerci dükkanında ciğer yemek isteyenler, erkenden yola koyuluyor. Saat 07.30'da hizmete başlayan iş yeri yaklaşık 2 saat sonra ciğerlerin tükenmesiyle kepenklerini indiriyor.

İş yerinde sadece kuzu ciğeri servis ettiklerini belirten Ergün Uyanık, bu nedenle de rağbet gördüklerini söyledi. Babasından devraldığı iş yerinde kaliteyi bozmadan işlerine devam ettiklerini anlattı.

Etiketler : mersin ciğerci dükkan
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