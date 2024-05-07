Sabah 9,30'da ciğer kalmıyor

Mersin'de sabah erken saatlerde açılan ciğerci dükkanında ciğer yemek isteyenler, erkenden yola koyuluyor. Saat 07.30'da hizmete başlayan iş yeri yaklaşık 2 saat sonra ciğerlerin tükenmesiyle kepenklerini indiriyor.

İş yerinde sadece kuzu ciğeri servis ettiklerini belirten Ergün Uyanık, bu nedenle de rağbet gördüklerini söyledi. Babasından devraldığı iş yerinde kaliteyi bozmadan işlerine devam ettiklerini anlattı.