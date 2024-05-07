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07 Mayıs 2024 Salı 06:56:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 06:56:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği yük gemisi arıza
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