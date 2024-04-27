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27 Nisan 2024 Cumartesi 07:07:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 07:07:00

Enkazdan çıkan Herkül

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Asrın felaketinde enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan Büşra hayata 'halter' ile tutundu.

Ailesinden çok sayıda kayıp veren Büşra gecesini gündüzüne katarak yaptığı antrenmanlar sayesinde Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti ve madalyalar kazandı.

KISA SÜREDE BAŞARILAR GELDİ

Büşra Kayadibi, Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasının evinde yakalandı. 3 gün boyunca enkaz altında kalan ve yeğenlerini kaybeden Kayadibi, azimle, hırsla halter sporuna devam etti. Çok değil kısa süre içerisinde 2016'da başladığı halter sporunda derece almayı başaran Büşra, Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti ve madalyalar kazandı.

HAYATININ MERKEZİ SPOR OLDU

Halter sporunun hayatının merkezinde olduğunu söyleyen Büşra, "Ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimizde çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu. Ankara'da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyleyen Kayadibi, "Tarifi yok. Emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : enkaz deprem halter
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