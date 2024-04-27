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Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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27 Nisan 2024 Cumartesi 01:43:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 01:43:00

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Tercan ilçesi olduğu belirtildi.

Depremin saat 01.30'da 15.67 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.

Etiketler : deprem Erzincan AFAD
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