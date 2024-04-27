AFAD, Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Tercan ilçesi olduğu belirtildi.

Depremin saat 01.30'da 15.67 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.