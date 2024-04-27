Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Tercan ilçesi olduğu belirtildi.
Depremin saat 01.30'da 15.67 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2024-04-27
Saat:01:30:37 TSİ
Enlem:39.86889 N
Boylam:40.22528 E
Derinlik:15.67 km
Detay:https://t.co/Tu3OAV6Hjo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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