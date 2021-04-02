Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 2 Nisan

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):



Beraberliğinizde beklediğiniz değeri göremediğinizi düşündüğünüz günlerden geçerken hayal ettiğiniz sürpiz ile karşılaşmak size iyi gelecek. Beraberliğinizi çıkmaza sokan ne varsa büyüten bir tutum sergilerseniz önümüzdeki ay ciddi anlamda zorlanabilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kariyerinizde yeni bir sürece adım atmak istiyorsanız biraz zorlayıcı enerjiler ve rakipleriniz olsa da yılmadan çalışacaksınız. Emek verdiğiniz her ne varsa Mart ayı itibariyle meyvelerini toplama zamanı. Çok yakın zamanda öğrendiğiniz bazı gerçekler sebebiyle huzursuz olmanız muhtemel, enerjinizi bol yürüyüş yaparak atmanızı önerebilirim. El kesikleri ve yanıklarına aman dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Arkadaş ortamlarınızdaki kişilerden gelen şok haberler, nelere gönül verdiğinizi ve nelerle karşılaştığınızı size adeta sunuyor. Geçmiş dönemdeki pek çok acaba sorularını öğrendiğiniz şeylerle atlatacaksınız. Üzücü olabilir ancak arınmak size uzun vadede çok iyi gelecek. Medya, yurtdışı ve eğitim projeleriniz var ise bugün gökyüzü sizi destekliyor.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Aile büyükleriniz ile olası küslüklere açık bir gün. Onların sizlere verdiği tepkileri yanlış anlayarak olayları büyütmeniz sadece sizi huzursuz edebilir. Toplum içinde son zamanlarda dengesiz tutumlar sergilediğinizi konuşuyor olabilir. Bu durum üst yöneticilerinizi huzursuz edebilir, aman dikkat.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Gizli ve açık düşmanlar adeta el ele kol kola size meydan okuyor olabilir. Hukuksal süreçler yaşamak istemiyorsanız bu süreçte tepkilerinizi kontrol etmenizi önerebilirim. Sağlığınıza, özellikle damar ve kalp sisteminize önem göstermeli ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Fiziksel açıdan güzelleşeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Şok etkili diyetler ve zorlayıcı egzersizler yapmamanızı öneririm. Bugün eskiden yaşadığınız ruhsal sıkıntıları tekrar hatırlayabilir ve bu da bağırsaklarınıza vurabilir. Aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kalbinizin kırgın olduğu kişi ile ani bir şekilde tekrar haberleşebilir ve sürpiz bir şekilde barışma kararı alabilirsiniz. Psikolojinizin maddi manevi zorlandığı günlerden geçerken kim dost kim düşman anlamlandıracaksınız. Yeni bir iş fırsatı gelebilir ve maddi anlamdaki olası sıkıntıları sarabilir.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Olası sözleşme ve sınavlardaki olumsuz giden olaylar peşinizi bırakmayabilir. Uluslararası nitelikteki projelerinizi titizlikle planlamalı ve çalışmalısınız. Arkadaş ortamınızdaki birinin yakınlığını ve size karşı olan yakınlığını sürpiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Olumlu veya olumsuz yanıt vermeden önce, iç sesinizi dinlemenizi önerebilirim.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

İstenmeyen gebeliklere açık bir gündesiniz. Üreme organlarınızdaki rahatsızlıklara karşı önceden önlemlerinizi almanızı önerebilirim. Çocuğunuzun sağlığı, ani oluşabilecek kazalara karşı da dikkat. Dua ve dikkatinizi evlatlarınız üzerinden almamanız gereken bir gün.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün evinizin içerisinde oluşabilecek arızalara oldukça açık bir gün. Aile büyüklerinizden birinin olası bir sıkıntısı sebebiyle kendi evinizden kısa bir süre ayrılıp, onların bakımı ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Maddi anlamda gelirinizde ufak artışlar çok mutlu olmasanızda bugün olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kazaya çok açık bir gün. Mümkünse araç kullanmamaya özen göstermeli ve gün boyu dikkatli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızla ani oluşabilecek küslükler söz konusuyken, sinir sisteminize ve psikolojinize çok dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Ruhsal anlamda yaşadığınız sıkıntılar ve çevrenize verdiğiniz tepkiler sebebiyle günlük hayatınızda pek çok kişinin sizden uzaklaşmasına sebep olabilir. Sizin yaşadığınızı bir tek siz anlarsınız. Bugünlerde parasal atılımda bulunmak istiyorsanız, zarar görmemek için, öncelikle iş yerinizde veya eşinizin maddi durumundaki değişiklikleri bir gözlemlemelisiniz.