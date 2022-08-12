Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 12 Ağustos

İKİZLER: UZUN YOLCULUKLAR, TATİL PLANLARI YAPACAĞI GÜNLER

BOĞA: KARİYER KONUSUNDA EKTİĞİNİZ TOHUMLARIN MEYVESİ GELİYOR

OĞLAK: FİNANSAL ANLAMDA HARİKA FIRSATLAR KARŞINIZA ÇIKABİLİR

YENGEÇ: MADDİ KONULARDA ŞANSLI ETKİLER VAR, GELİRİ YÜKSELECEK

KOÇ BURCU...

Sevgili koç burçları... Bugün kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar kapanışları temsil eder ve sizler de bu dolunayda 1 Şubat 2022 kova yeni ay enerjisinden bu yana emeklerinizin karşılığını aldığınız bir süreçte olacaksınız. Toplumda ön plana çıkmak ve yeni bir teknolojik alet alma isteği ortaya çıkabilir. Ayrıca venüs aslan burcuna geçiş yapıyor. Aşk, ilişkiler ve çocuklar konusunda eğlenceli günler sizinle olacak.

BOĞA BURCU...

Sevgili boğa burçları... Bugün kova burcundaki dolunay sizlerin kariyer evini aydınlatıyor. 1 Şubat 2022'den bu yana kariyer konusunda ektiğiniz her tohumun meyvelerini toplayacaksınız. Kariyer alanında bir terfi ya da zam durumu, yükselme durumu gündeme gelebilir. Önümüzdeki 15 gün bu alanlarda şanslı etkiler sizinle olacak. Ayrıca venüs aslan burcuna geçiş yapıyor ve evinizi güzelleştirme vakti. Yeni eşyalar alma ve yeni düzen kurmak için güzel süreçler sizinle olacak.

İKİZLER BURCU...

Sevgili ikizler burçları... Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin de dokuzuncu evinizi aydınlatıyor. Yüksek eğitim öğretim, satış pazarlama, ticari girişimler, uzun yolculuklar, tatil planları, medya basın yayıncılık borsa gibi alanlarda şanslı süreçlerde olacaksınız. Ayrıca 1 Şubat 2022'den bu yana bu alanlarda attığınız her olayın verimlerini şimdi almış olacaksınız. Venüs aslan burcuna geçiş yapıyor ve yakın çevre, kardeşlerden güzel destekler bulmaya başlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU...

Sevgili yengeç burçları... Bugün kova burcunda dolunay gerçekleşiyor ve sizlerin sekizinci ev konularını ön plana çıkarıyor. Banka, borç, kredi ödemeler gibi alanlarda fırsatlar yakalayacaksınız. Ayrıca miras, nafaka, alım satım konularında devlet ile bağlantılı konularda çözümlenmesi gereken her konuda çözüme ulaşacaksınız. Yine bugün venüs aslan burcuna geçiş yapıyor ve finansal, maddi konularda sizleri mutlu edecek. Gelirde artışlar olabilir ve sizleri mutlu edebilir.

ASLAN BURCU...

Sevgili aslan burçları... Bugün karşıt burcunuz kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. İkili ilişkiler aşk konuları evlilik ile alakalı konularda sonuç aradığınız her duruma sonuçlar bulduğunuz bir süreç. Belki evlilik belki aileler arası tanışma söz nişan tarzı durumlar gündeme gelebilir. Bu dönem aşk hayatınızda sonuca bağlandığınız güzel gelişmeler sizler ile olacak. Ayrıca venüs bugün burcunuza geçiş yapıyor. Girdiğiniz her ortamda bir yıldız gibi parladığınız bir süreçte olacaksınız.

BAŞAK BURCU...

Sevgili başak burçları... Bugün kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu ay ışıkları sizlerin altıncı sağlık evinde olacak. Önümüzdeki 15 gün sağlık konusunda dikkat etme zamanı. Diyete başlamak, sağlıklı beslenmek ve kötü alışkanlıkları bırakmak için oldukça güzel bir süreç diyebilirim. Ayrıca venüsün bugün aslan burcuna geçiş yapması manevi açıdan ve ruhsal anlamda da ruh bahçenizi aydınlatacak ve sizleri farkındalık dolu bir sürece götürecektir.

TERAZİ BURCU...

Sevgili terazi burçları... Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor ve sizlerin aşk evini aydınlatıyor. 1 şubat 2022 den bu yana aşk hayatınızda yaşanan karmaşanın son bulduğu bir süreç. Platonik bir aşk hikayesi yada aşk hayatınızda yaşanan karmik durumlar bu dolunayda sonuca bağlanacak. Tamam mı, devam mı sen karar vereceksin. Ayrıca bugün venüs aslan burcuna geçiş yapıyor. Toplumda ön plana çıkma ve parlama zamanı. Girdiğiniz her ortamda gözler üzerinizde olacak.

AKREP BURCU...

Sevgili akrep burçları... Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay ışıkları sizlerin dördüncü ev aile yuva alanını aydınlatıyor. 1 Şubat 2022'den bu yana almak istediğiniz bir mülk ev araba ne varsa bu dolunayda sonuca bağlayacaksınız. Alım satım konularında şanslı bir süreç diyebilirim. ayrıca venüs aslan burcunda ve kariyer evinizde olacak. iş hayatında parlama ve kendini gösterme vakti diyebilirim.

YAY BURCU...

Sevgili yay burçları... Bugün kova burcunda gerçekleşen dolunay enerjisi sizlerin üçüncü iletişim evinde olacak. Önümüzdeki 15 gün yakın çevre, kardeşler, kuzenler yakın akrabalar ile olan ilişkiler ön planda olacak. Küslükler dargınlıklar belki de bu dolunayda son bulacak. Ayrıca venüs aslan burcunda ve sizleri tatile davet ediyor. Bir seyahat ve tatil planı gündeme gelebilir. Sosyal medyada paylaşımlarınız ile popüler olduğunuz bir süreçte olacaksınız.

OĞLAK BURCU...

Sevgili oğlak burçları... Kova burcundaki dolunay ışıkları sizlerin para evini aydınlatıyor olacak. 1 Şubat 2022'den bu yana finansal anlamda attığınız adımların meyvelerini toplama zamanı. Önümüzdeki 15 gün finansal anlamda harika fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ayrıca venüs aslan burcuna geçiş yapıyor ve ödemeler borçlar ve başkalarından gelen kaynaklar konusunda sizleri destekliyor. Para sizleri bu dönem seviyor sizlerde parayı sevgi ile hayatınıza davet edin.

KOVA BURCU...

Sevgili kova burçları... Parlama zamanı... Bugün burcunda dolunay gerçekleşiyor. bu dolunay 1 şubat 2022 den bu yana iş alanında atmış olduğunuz adımların meyvelerini sizlere sunuyor olacak. ayrıca öncelikleriniz isteklerinizi belirleyecek ve yeni hedeflere dogru yeni planları ortaya çıkarırsınız. Bu dönem ortaklaşa bir iş fırsatı kapınızı çalabilir. Ayrıca venüs aslan burcuna geçiş yapıyor ve aşk konusunda çok şanslı bir süreçte olacaksınız. ilişkinin ismini koyamıyorum diyorsanız şimdi ismini koyma zamanı. ayrıca eş ve partnerden harika destekler bu dönem sizler ile olacak.

BALIK BURCU...

Sevgili balık burçları... Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. bu dolunay siz balık burçlarının onikinci iç görü evinde. Bu dönem ruh bahçenizde duygusal kelebekler ortaya çıkar ve manevi arayışlar içerisinde olursunuz. Rüyalar ve hisler sizlere mesajlar verebilir. Fal baktırmak bilinmeyeni öğrenmek tarihi araştırmak isteyebilirsiniz. meditasyon ve dua enerjilerini hayatlarınızda ön plana çıkaracaksınız. Ayrıca venüs aslan burcuna geçiş yaptı ve sizlerin sağlık evinde. Güzellik estetik konuları bu dönem aşırı ilginizi çekebilir.