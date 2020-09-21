  • BIST
    1087.03
  • Dolar
    7,6211
  • Euro
    8,9636
  • Altın
    467,3790
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa'da 4 çocuğunu hortum ve kemerle dövmüştü! Cani babanın savunması şoke etti
MSB: Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'ı aklını başına toplamaya çağırıyorum
Ülke çapında radarla hız denetimi: 28 bin 19 ihlal tespit edildi
Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı
Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı
Bakan Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Mısır'daki Ulusal Koalisyon, Sisi karşıtı halk hareketini desteklediğini açıkladı
Trump: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz
İtalya'da parlamenter sayısının azaltılması referandumda kabul edildi
ECB Başkanı Lagarde: Verilerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi yok saymaya çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı
Bahreyn Kralı'ndan İsrail'le normalleşme anlaşmasına 'tarihi başarı' yorumu
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı
Başkan Erdoğan: BM'nin Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir
Macron'un partisinden ikinci isim görevini bıraktı
Avn: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz
Afganistan'nın Taliban saldırılarısında 11 kişi ölü ele geçirildi
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: BM değişime ayak uydurmak zorundadır
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn bu sözlerle uyardı: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz
21 Eylül 2020 Pazartesi 20:52:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 20:52:00

Ülke çapında radarla hız denetimi: 28 bin 19 ihlal tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 19-20 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde 43 bin 718 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 28 bin 19 araç sürücüsü hakkında "hız ihlali" nedeniyle işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER