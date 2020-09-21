Ülke çapında radarla hız denetimi: 28 bin 19 ihlal tespit edildi
Kaynak: AA
Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 19-20 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde 43 bin 718 araç ve sürücü denetlendi.
Denetimlerde 28 bin 19 araç sürücüsü hakkında "hız ihlali" nedeniyle işlem yapıldı.
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