Şüphelendikleri şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
Kaynak: IHA
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekipleri gece saatlerinde bir şahsın durumundan şüphelenerek üzerinde arama gerçekleştirdi. S.İ. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet dolu kurşun ve 2.35 gr ‘esrar’ isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Bekçi uyuşturucuya ve silaha el koyarken S.İ.’yi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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