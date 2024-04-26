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26 Nisan 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 13:30:00

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 7 arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk çeyreğinde 205 ülke ve serbest bölgeye 3 milyon 298 bin 993 ton ürün sattı.

Gönderilen ürün karşılığında 3 milyar 119 milyon 979 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28,9 değerde ise yüzde 6,9 yükseldi.

Sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 132 milyon 692 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 692 milyon 803 bin dolarla Afrika, 406 milyon 205 bin dolarla Avrupa izledi.

SEKTÖRÜN İHRACATINDA İLK SIRADAKİ IRAK

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 583 milyon 742 bin dolarla Irak yer alırken, 162 milyon 239 bin dolarla ABD ikinci, 150 milyon 32 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sektörün ihracatının artmakta olduğunu söyledi.

Türkiye'nin lezzetli ve aroması yüksek ürünlerine dünyanın dört bir yanında ilgi gösterildiğini anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"3 milyon ton ürünü yılın ilk 3 ayında 205 ülke ve serbest bölgeye ulaştırdık. Yılın ilk 3 ayında hem miktarda hem de değerde önemli bir artışımız oldu. İhracatımızın artması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Pazarlardaki hakimiyetimizi koruyoruz, yeni pazarlarda kendimize yer ediniyoruz. İnşallah ileriki süreçte ihracattaki başarımız daha da artacak."

Etiketler : türkiye hububat bakliyat ihracat
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