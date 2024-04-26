Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti.
Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı'nda sohbet etti.
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