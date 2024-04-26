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26 Nisan 2024 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 14:08:00

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti.

Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ercan Havalimanı'nda sohbet etti.

Etiketler : yaşar güler tahsin ertuğruloğlu kktc
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