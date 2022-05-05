Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı

Soğuk ve yağışlı hava sürüyor: 13 ile 'sarı' uyarı

Bugün ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

13 il için 'sarı' uyarı



Gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye ile karla karışık sağanak beklenen Giresun ve Trabzon için 'sarı' uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.