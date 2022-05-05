VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsim sırası babada
Eski günleri yad ettik
Çocuklar için satıyor
Başarısızlık korkum yok
Dünyanın En Büyük Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Başlıyor
Hepsiburada'dan 10.000 Çocuğu Gülümseten Proje; “Bir Gülüş Yeter”
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran!
Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı
Mutlu hissetmek için ceviz ve fındık yiyin
Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştırın
Nezle ya da sinüzit değil bahar alerjisi
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
ABD: Rusya Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
Çekya AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımı teklifine şartlı destek verdi
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım!
Aliyev: Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
FED faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
05 Mayıs 2022 Perşembe 09:52:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 09:52:00

Soğuk ve yağışlı hava sürüyor: 13 ile 'sarı' uyarı

Kaynak: TRTHaber

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak ve karla karışık sağanak bekleniyor.

Bugün ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

13 il için 'sarı' uyarı

Gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye ile karla karışık sağanak beklenen Giresun ve Trabzon için 'sarı' uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : meteoroloji yagış uyarı
Düğün öncesi tatil

Düğün öncesi tatil
Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim

Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim
Burnum daha iyiymiş

Burnum daha iyiymiş
Başak'ı her gün başka seviyorum

Başak'ı her gün başka seviyorum
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Şarkıya inandım

Şarkıya inandım
Hande'ye ‘El Turco' teklifi

Hande'ye ‘El Turco' teklifi
Tiyatro fedakarlık ister

Tiyatro fedakarlık ister
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER