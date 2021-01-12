Keçiören Belediyesi’nin sahiplendirme ilanına yaklaşık 15 bin hayvansever başvurdu. 15 bin başvuru içinden yapılan eleme sayı önce 350'ye indirildi. Daha sonra belediye ekipleri ev ziyaretlerinde bulunarak hayvanların besleneceği ortamı ve koşulları inceledi. Yapılan inceleme sonunda başvuru sayısı 72 olarak belirlendi. 30 köpekten 20'sinin sahiplendirilmesi, noter huzurunda kura çekilişi ile gerçekleştirildi.



'BAKAMAYAN OLURSA GERİ ALACAĞIZ'

Kurada isimleri çıkarak hayvanların yeni sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpeklerin takibinin bundan sonra da belediye tarafından yapılacağını belirterek "Bakamayan olursa geri alacağız. Bu canlara evladımız gibi bakmalıyız. Bu canlar ağır bir travma yaşadı. Bundan sonra sizlere emanet. Yeni canlarımız hayırlı uğurlu olsun, onlara gözünüz gibi bakın" dedi.

‘İKİNCİ BİR KIZIMIZ OLDU’

Törende köpek sahiplenen Gökçe Kağan, "Çok şükür ki kura bize çıktı, bundan sonra gözümüz gibi Bakacağız. Kızım çok istiyordu biz de çok istiyorduk ve sonunda kavuştuk. İkinci bir kızımız oldu, bundan sonra köpeğimizi çok güzel bir hayat bekliyor" diye konuştu.