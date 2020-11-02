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02 Kasım 2020 Pazartesi 23:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 23:02:00

Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı

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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’de meydana gelen 6.9 şiddetinde depremin ardından çok sayıda yurttaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Son olarak enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Bayraklı Manavkuyu'daki Doğanlar apartmanının 3'üncü katına yoğunlaşan ekipler, genç bir kızın sesini duyduklarını ve onunla birlikte hayatta olan 3 kişi tespit edildiğini ifade etmişti.

SEDA DİNÇER KİMDİR?

Doğanlar Apartmanı'nın üçüncü katında çalışmalar devam ederken ekipler, genç bir kızın sesini işittiklerini ve hayatta kalan 3 kişiyi tespit ettiklerini söylediler. Enkaz altında 33 saat boyunca enkaz altında olan Seda için üzücü haber geldi. 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Etiketler : izmir deprem seda dinçer seda dinçer kimdir seda dinçer öldü mü
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