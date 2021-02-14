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14 Şubat 2021 Pazar 11:10:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 16:30:00

Şampiyon adayları dünyaya geliyor

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Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden TİGEM'in Eskişehir'deki Anadolu, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu işletmelerinde şampiyon adayı taylar dünyaya gelmeye başladı.

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden TİGEM'in Eskişehir'deki Anadolu, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu işletmelerinde şampiyon adayı taylar dünyaya gelmeye başladı. Haziran ayına kadar sürmesi planlanan doğumlarda toplam 366 tayın dünyaya gözlerini açacağı tahmin ediliyor.

TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde sürdürdüklerini belirterek söz konusu işletmelerde şu ana kadar toplam 130 baş tay doğduğunu söyledi. İşletmelerindeki tay doğumlarının haziran ayına kadar sürmesi beklendiklerini ifade eden Kocabay, şöyle konuştu:

"Doğumlarda toplam 366 baş tayın dünyaya gelmesi bekleniyor. Ülkemizde safkan Arap atçılığı camiasının yakından tanıdığı ve her biri isim yapmış Ayabakan, Tamerinoğlu Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları, TİGEM işletmelerinde uzman personelin desteği ve bakımıyla ideal koşullarda dünyaya geliyor."

Kocabay, "Çiftlikat-ı Hümayun" adı verilen çiftliklerde Osmanlı'nın kuruluşundan beri devam eden atçılık faaliyetlerinin TİGEM işletmelerinde dünyada örneğine az rastlanan 49 ana, 12 baba kan hattıyla yapıldığına değinerek işletmelerde muhafaza edilen kan hatları sayesinde safkan Arap atlarının güvence altına alındığının altını çizdi.

TİGEM'in Türkiye'de safkan Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı konumunda olduğunu anlatan Kocabay, şunları kaydetti: "TİGEM toplam 1250 baş hayvan varlığı ile atçılık faaliyetleri sürdürüyor. Her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayı TİGEM tarafından atçılık sektörüne kazandırılıyor. 2020 yılında toplam 247 baş koşu ve elit tayı satışından 33 milyon lira gelirle son 10 yılın en yüksek satış hasılatına ulaşıldı. TİGEM çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizde tek olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor."

Etiketler : arap atı şampiyon atlar safkan tigem sait kocabay
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