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25 Nisan 2024 Perşembe 06:54:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 06:54:00

Alzheimer'a matematik kalkanı

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Kayseri'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor.

Kayseri'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen (82), ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, kütüphaneye giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor.

Yaşlılara tavsiyelerde bulunan Sümengen, "Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Gençlere tavsiyem cep telefonlarını ellerinden bıraksınlar, kitap okusunlar" dedi.

Etiketler : kayseri alzheimer matematik
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