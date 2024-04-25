Alzheimer'a matematik kalkanı
Kayseri'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor.
Kayseri'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen (82), ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, kütüphaneye giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor.
Yaşlılara tavsiyelerde bulunan Sümengen, "Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Gençlere tavsiyem cep telefonlarını ellerinden bıraksınlar, kitap okusunlar" dedi.