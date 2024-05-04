VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'daki 1 Mayıs provokasyonu: 52 şüpheliye tutuklama talebi
Şehit Astsubay Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı
Hamas ve İsrail görüşmesi başladı! Gündem ateşkes
BAYKAR'dan tarihi jest! Çalışanlara kâr payı verildi
İstanbul'da restore edilen 33 ecdat yadigarı eserin açılışı yapılacak
Ardahan'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:34:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:34:00

İlk hac kafilesi 9 Mayıs'ta yola çıkacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Etiketler : HAC KUTSAL TOPRAKLAR MEKKE KAFİLE
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX