04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:34:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:34:00
İlk hac kafilesi 9 Mayıs'ta yola çıkacak
Kaynak: AA
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
- İstanbul'daki 1 Mayıs provokasyonu: 52 şüpheliye tutuklama talebi
- Şehit Astsubay Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı
- BAYKAR'dan tarihi jest! Çalışanlara kâr payı verildi
- İstanbul'da restore edilen 33 ecdat yadigarı eserin açılışı yapılacak
- Ardahan'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
- Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor!