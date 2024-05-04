Türkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor

Türkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2023 trafik hacim istatistiklerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını belirten Uraloğlu, kara yollarının ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, yüksek standartlı yollarla Türkiye'nin dört bir yanında konforlu ve güvenli ulaşım sağladıklarının altını çizerek, "Ülkemizi, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık." ifadelerini kullandı.

KGM sorumluluğundaki yol ağında yapılan ölçümlerde trafik hacminin metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda arttığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Trafik hacmi en çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden günde 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 190 bin araç geçti. İstanbul-Tekirdağ devlet yolunun bazı kesimlerinde yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli devlet yolunun çeşitli noktalarında hacim 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçti."

Uraloğlu, İzmir'de şehir merkezindeki bazı kesimlerde trafiğin 70 bin, Konya şehir geçişinde ise 100 bin aracın üzerine çıktığının altını çizdi.

ESENBOĞA HAVALİMANI GÜZERGAHININ BAZI KESİMLERİNDE ARAÇ SAYISI 70 BİNİ AŞTI



Ankara Esenboğa Havalimanı'na erişim sağlayan güzergahın bazı kesimlerinde günlük araç sayısının 70 bini aştığını, Ankara-Gölbaşı arasında bu sayının 80 bin olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-Temelli yolunu da her gün 60 binin üzerinde aracın kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, Ankara'nın şehir içi trafiğini rahatlatan önemli yollardan biri olan Eskişehir Çevre Yolu'nda da trafik hacminin günlük 70 bin aracın üzerinde olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yolda günlük trafiğin 70 bin aracı geçtiği bilgisini verdi.

Samsun Çevre Yolu'nun önemli oranda trafik alan yollardan olduğunu, her gün bu yolun 60 bin araç tarafından kullanıldığını aktaran Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu, burada trafik hacminin 90 bin araca ulaştığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Yüksek trafik alan yollardan biri olan Antalya-Alanya yolunda da günlük araç hacminin 90 bini bulduğuna işaret eden Uraloğlu, Bursa-Karacabey yolunda 70 bin sınırının aşıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çatalca-İzmit güzergahındaki çeşitli noktalarda 100 bin, Mahmutbey-Çamlıca güzergahında 100 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun çeşitli noktalarında 90 bin, Ankara Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, Bursa Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, İzmir Çevre Yolu'nun bazı kesimlerinde 100 bin, Adana Çevre Yolu'nun çeşitli kesimlerde trafik hacminin 90 bine ulaştığı görülüyor."

Uraloğlu, 2003'ten bu yana ülke genelinde trafik hacminin yüzde 195 arttığını, bu sayıların, yolları yaparak ne kadar yerinde bir karar verdiklerinin de en büyük kanıtı olduğunu vurgulayarak, "Bizler hizmet için vatandaşlarımızın konforu için yol yapmaya, Türkiye'nin yolunu açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.