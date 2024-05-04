İBB ihmali can almıştı: 4 kişiye gözaltı kararı

Edanur'un ölümünde İBB çalışanı 4 kişiye gözaltı kararı
Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çukura düşerek boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi.
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