İBB ihmali can almıştı: 4 kişiye gözaltı kararı

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04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:08:00

Edanur'un ölümünde İBB çalışanı 4 kişiye gözaltı kararı

Kaynak: DHA

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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çukura düşerek boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi.

Etiketler : edanur gezer ibb gözaltı küçükçekmece
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