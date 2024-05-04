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04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:32:00

Nijerya'da salgın! Ölü sayısı 42'ye çıktı

Kaynak: AA

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 42'ye yükseldi.

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerinde salgının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 308 çocuğun kızamıktan etkilendiğini aktaran Tangwami, salgın nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 42'ye çıktığını kaydetti.

Tangwami, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için kırmızı alarma geçildiğini ifade etti.

Mubi ve Gombi eyaletlerine sağlık çalışanlarının sevk edildiğini belirten Tangwami, salgına karşı önlemler alındığını kaydetti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Etiketler : nijerya salgın hastalık afrika
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