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04 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00

Kenyalı iyilik elçisi

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Kenya'dan 2010'da Türkiye'ye gelerek Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim alan Joel, hayatını Türk ve yabancı öğrencilere gönüllü eğitim vermeye adadı. Joel medyaya kalifiye eleman yetiştirip, iş bulmalarına yardım ediyor.

BURSLU EĞİTİM İMKANI BULDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olarak Türkiye'de radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim alan Kenyalı Joel Moriasi Obwoge, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü olarak Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor. 2010'da Türkiye'ye gelerek Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim alan Joel, TRT World'de çalıştı.

ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın İstanbul ofisinde kamera, kurgu ve dijital medya gibi alanlarda gönüllü eğitimler veren Joel, haftanın belli günlerinde gençlerle bir araya geliyor. Joel, "Yaptığım şey bu öğrencilerin mezun olmadan önce sektörle bir araya getirilmesidir. Radyo, televizyon ya da dizi setleri gibi çalıştığım yerlerde iş ihtiyacı olduğunda eğitime katılan öğrencileri yönlendiriyorum" diyor.

Joel Moriasi Obwoge, "Türkçe eğitimim sonrası radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldum. Bu sayede TRT World'de çalışmanın yanında sinemada oynadım ve birçok televizyon programına katıldım. Şimdi de bu birikimlerimi benden sonra gelen öğrencilere aktarmak için çalışıyorum" dedi.

Etiketler : kenyalı öğrenci joel moriasi obwoge iyilik
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