Kenyalı iyilik elçisi

BURSLU EĞİTİM İMKANI BULDU



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu olarak Türkiye'de radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim alan Kenyalı Joel Moriasi Obwoge, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü olarak Türk ve yabancı öğrencilere mesleki eğitimler veriyor. 2010'da Türkiye'ye gelerek Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim alan Joel, TRT World'de çalıştı.

ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın İstanbul ofisinde kamera, kurgu ve dijital medya gibi alanlarda gönüllü eğitimler veren Joel, haftanın belli günlerinde gençlerle bir araya geliyor. Joel, "Yaptığım şey bu öğrencilerin mezun olmadan önce sektörle bir araya getirilmesidir. Radyo, televizyon ya da dizi setleri gibi çalıştığım yerlerde iş ihtiyacı olduğunda eğitime katılan öğrencileri yönlendiriyorum" diyor.

Joel Moriasi Obwoge, "Türkçe eğitimim sonrası radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldum. Bu sayede TRT World'de çalışmanın yanında sinemada oynadım ve birçok televizyon programına katıldım. Şimdi de bu birikimlerimi benden sonra gelen öğrencilere aktarmak için çalışıyorum" dedi.