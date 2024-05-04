Çocuklar için antik kentleri modelliyor

Antalya'da yaşayan dijital tasarımcı Hüseyin Gazi Gül (23), çocuklara ve gençlere antik kentleri tanıtabilmek, sevdirebilmek için tarihi kentleri dijital ortamda modelliyor. 3 boyutlu modellemelerle tarihi noktaları çocuklar için dikkat çekici hale getiren Gül, Türkiye'nin antik kentlerinin tamamının yer aldığı çizgi film yapmak istiyor. Gül, ilk olarak turizm kenti Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare, Saat Kulesi ve Side Antik Kenti'ndeki Roma döneminde inşa edilen Apollon Tapınağı'nı 3 boyutlu dijital ortama aktardı. Çalışmalarına devam eden Gül, çocukların ilgisini çekecek bir karakter oluşturarak Türkiye'nin 81 ilinde bulunan antik kentleri ve tarihi noktaları modelleyip çizgi film haline getirmek istiyor.