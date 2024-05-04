Mehmetçik, zehir tacirlerine geçit vermiyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit olmadığı belirtilerek, "Hudut kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.... pic.twitter.com/Diiz2Mrwqn
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