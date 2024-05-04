Mehmetçik, zehir tacirlerine geçit vermiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit olmadığı belirtilerek, "Hudut kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!



Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.... pic.twitter.com/Diiz2Mrwqn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024