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04 Mayıs 2024 Cumartesi 14:53:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 14:53:00

Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde rekor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 30 Nisan tarihinde 93 bin 317 araç geçişi ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin, boğaz geçişinde kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti;

2024 yılı trafik garantisi günlük birim araç ortalaması 70 bin 733 olan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen trafik geçişi 2024 yılında günlük ortalama 73 bin 911 birim araç ile trafik garantisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşmiştir.

"ÜLKEMİZE DEV ESERLER KAZANDIRIYORUZ"

2024 Nisan ayı ortalaması 75 bin 767 birim araç olarak gerçekleşen tünelde, 30 Nisan 2024 tarihinde yeni bir rekora imza atılarak günlük 93 bin 317 birimlik araç geçiş rakamına ulaşıldı. Bakanlık olarak ulaşımın her modunda güvenli ve konforlu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza sunmak hedefiyle durmadan duraksamadan çalışıyoruz. Doğru planlama, doğru zamanlama ve doğru yerlerde yaptığımız yatırımlarla ülkemize dev eserler kazandırıyoruz.

22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar ise toplam 132 milyon 373 bin araç geçti. Buna ek olarak 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin tünel kullanımına izin verilmesiyle bugüne dek toplam 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi yapıldı. Nisan ayında 2 bin 991 motosiklet geçişi gerçekleşirken, motosikletler toplam geçişin yüzde 4'ünü, minibüsler yüzde 5'ini, otomobiller ise 91'ini oluşturmaktadır.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu avrasya tüneli araç rekor
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