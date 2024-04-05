Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak hazırladığı "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" adlı müzikli danslı gösterisi Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi. Önceki akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteriye, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ev sahipliği yaptı. 300 kişi izlediği oyunun biletlerinin geliri Türk Böbrek Vakfı'na bağışlandı. 120 dakika boyunca sahnede kalan Nilgün Belgün'ün performansı izleyenlerden tarafından büyük beğeni topladı.