Kayseri'nin Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı kano yapmak isteyenlerin yeni rotası oldu. Kano ve kürek sörfü olarak da bilinen sup (Stand Up Paddle) board eğitmeni İbrahim Köse, "Şu an burada iki rotamız var. Irmak stabil akıyor. Kano sporu ve sup için çok uygun. Rotalarımızın biri 5 kilometre uzunluğunda ve bir saat sürüyor" dedi.